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Сочинца задержали после поджога соседского автомобиля

В Сочи правоохранительные органы задержали 62-летнего мужчину, который, поссорившись с соседом, поджег его автомобиль «ВАЗ-21106». Сумму ущерба оценили в 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба УВД города.

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Фото: пресс-служба УВД Сочи

После конфликта с соседом, по версии полицейских, местный житель решил отомстить и сжечь машину своего оппонента. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы быстро установили личность подозреваемого и задержали его.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Злоумышленника могут лишить свободы на два года.

«Ъ-Сочи» писал, что глава СКР проверит конфликт между соседями за землю в Сочи. Пожилая пара сообщила, что злоумышленница из соседнего дома оставляет им записки с угрозами, а позднее произошел пожар, который разрушил крышу дома пенсионеров.

Мария Удовик

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