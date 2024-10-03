Сочинца задержали после поджога соседского автомобиля

В Сочи правоохранительные органы задержали 62-летнего мужчину, который, поссорившись с соседом, поджег его автомобиль «ВАЗ-21106». Сумму ущерба оценили в 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

После конфликта с соседом, по версии полицейских, местный житель решил отомстить и сжечь машину своего оппонента. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы быстро установили личность подозреваемого и задержали его.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Злоумышленника могут лишить свободы на два года.

«Ъ-Сочи» писал, что глава СКР проверит конфликт между соседями за землю в Сочи. Пожилая пара сообщила, что злоумышленница из соседнего дома оставляет им записки с угрозами, а позднее произошел пожар, который разрушил крышу дома пенсионеров.

Мария Удовик