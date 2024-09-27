Главе СКР доложат о конфликте соседей за землю с возможным поджогом в Сочи

В Сочи произошел конфликт из-за земельного вопроса, в котором пожилая пара обвиняет свою соседку в попытке захвата их участка, угрозах, а также поджоге их дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В социальных сетях появилась информация о том, что в Сочи пожилая пара оказалась в центре длительного конфликта с соседкой. По словам супругов, женщина неоднократно пыталась завладеть частью их земельного участка и имуществом.

Супруги утверждают, что соседка оставляла записки с угрозами. Позднее произошел пожар на крыше дома сочинцев. Огонь уничтожил крышу их жилища. Супруги уверены, что это сделала соседка-злоумышленница.

В связи с этими событиями СУ СКР по Краснодарскому краю инициировал процессуальную проверку. Председатель СК поручил руководителю кубанского следкома Андрею Маслову предоставить отчет о ходе расследования и выясненных обстоятельствах дела.

Ранее сообщалось, что главе СКР также доложат об исчезновении туриста из Екатеринбурга в Сочи. Господина Кузнецова видели в последний раз 7 июня.

Мария Удовик