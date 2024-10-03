В 2024 году в Татарстане изъяли 21,5 тысячи литров нелегального алкоголя

В Татарстане в 2024 году сотрудники МВД изъяли из нелегального оборота около 21,5 тыс. литров фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

За этот год сотрудники правоохранительных органов пресекли 3 канала поступления нелегального алкоголя из соседних регионов, выявили 37 преступлений и 482 административных правонарушения.

В Татарстане по итогам оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» изъяли 11 тыс. литров фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и почти 11 тыс. контрафактной табачной продукции.

Сотрудники МВД в Казани обнаружили около 1,8 тыс. литров нелегальной алкогольной продукции. В одном из гаражей — цех по производству алкоголя. В припаркованной машине нашли еще 250 литров спиртосодержащей жидкости. Всего изъяли более 2,1 тыс. литров нелегального алкоголя.

В Казани также задержали двух мужчин. Они арендовали складское помещение, откуда изъяли 6 тыс. фальсифицированного алкоголя.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у жителя Бугульмы более 3,3 тыс. литров фальсифицированной алкогольной продукции и 9,2 тыс. пачек немаркированной табачной продукции. Их изъяли.

В Нижнекамске незаконный алкоголь продавали в одном из клубов. Полиция изъяла около 1,3 тыс. алкогольной продукции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ.

Всего в ходе мероприятия были выявлены 10 преступлений, связанные с незаконной продажей алкогольной продукции.

Диана Соловьёва