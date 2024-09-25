В Сочи запустят дополнительные электрички в пригород 25 и 30 сентября

В связи с проведением Кубка генерального прокурора России по стрельбе из лука в Сириусе объявили о запуске дополнительных электропоездов. Об этом пресс-служба «Кубань Экспресс-Пригород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В среду, 25 сентября, на маршруте Сочи — Имеретинский курорт будут курсировать три дополнительных электропоезда «Ласточка». Поезда отправятся из Сочи в 12:55, 17:42 и 18:52, а в обратном направлении — в 11:50, 16:41 и 17:45.

В понедельник, 30 сентября, запланированы три дополнительных рейса по тому же маршруту. Они отправятся из Сочи в 09:17, 15:25 и 15:50, а вернутся обратно в 08:18, 14:15 и 14:35.

В указанные даты изменится график движения и других электропоездов, следующих по маршрутам Аэропорт — Сочи, Аэропорт — Адлер, Аэропорт — Лоо, Сочи — Имеретинский курорт и Сочи — Роза Хутор. Пассажиры могут ознакомиться с новым расписанием на сайте перевозчика. Организаторы мероприятий рекомендуют заранее планировать поездки, чтобы избежать возможных неудобств.

Мария Удовик