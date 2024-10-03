Сочи опередил Санкт-Петербург по количеству бронирований парами в октябре

Сочи занял первое место в рейтинге бронирований номеров парами в октябре (21%). Средняя стоимость ночи при недельном размещении составляет 3,4 тыс. руб., говорится в исследовании сервиса Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Второе место занял Санкт-Петербург с 10% бронирований. Продолжительность поездки — пять ночей, а стоимость размещения в среднем составляет порядка 3,2 тыс. руб.

«Бронзу» забрала Москва с 6% бронирований. При трехдневном размещении стоимость ночи в столице России составляет 4,4 тыс. руб.

В топ также попали Анапа и Красная Поляна. Стоимость ночи в Анапе при восьмидневном размещении составляет 2,3 тыс. руб. В Красной Поляне при аналогичной продолжительности поездки ночь будет стоить 4,6 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт возглавил топ направлений для отдыха в ноябрьские выходные. Спрос на размещение в Сочи в это время вырос почти в три раза.

Мария Удовик