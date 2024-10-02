Сочи возглавил топ популярных направлений на ноябрьские выходные

Сочи стал самым популярным направлением для отдыха в ноябрьские выходные. Курорт лидирует по количеству ранних бронирований отелей на этот период, спрос на размещение вырос почти в три раза, говорится в исследовании МТС Travel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

На начало октября 12% от всех бронирований на первые выходные ноября сделаны в Сочи. Далее идет Москва – около 10% броней. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург с 9% от всех онлайн-заказов по России на 1–4 ноября. Годом ранее северная столица лидировала по раннему спросу.

Средняя по стране цена на размещение в ноябрьские праздники составляет 6,4 тыс. руб. за сутки на двоих. В Сочи цена чуть выше – 6,9 тыс. руб. В Москве цена составляет около 7,9 тыс. руб. за сутки, в Санкт-Петербурге – 6,3 тыс.

Популярны также Екатеринбург (4,8 тыс. руб.), Тула (5,5 тыс.), Калининград (5,5 тыс.) и Анапа (6 тыс.).

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для удаленной работы. Курорт уступил лишь Санкт-Петербургу.

Вячеслав Рыжков