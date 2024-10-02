Пьяную пассажирку сняли с рейса Омск — Сочи

Транспортные полицейские в Омске задержали пассажирку рейса в Сочи за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба Омского линейного управления МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правоохранители получили сообщение о том, что на борт самолета, вылетающего в Сочи, требуются сотрудники транспортной полиции в связи выявлением пассажирки, находящейся в нетрезвом состоянии. На месте полицейские выяснили, что 53-летняя пассажирка пьяна. Командир воздушного судна отказал ей в перелете.

Женщину доставили в дежурную часть. Задержанную направили на медосвидетельствование, которое показало наличие у женщины состояния алкогольного опьянения.

В отношении нарушительницы составили протокол по ст. 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения). В полиции напомнили, что авиакомпания может отказать нарушителям в перевозке.

Вячеслав Рыжков