Туапсинские школьники из многодетных семей будут получать бесплатное питание

В Туапсинском районе ввели новую меру поддержки для учеников 5-11 классов из многодетных семей — бесплатное горячее питание в школьных столовых. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В рамках обновления школьного питания было пересмотрено меню. Выбор блюд стал больше, но стоимость осталась на прежнем уровне.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко отметил, что при составлении нового меню учитывались как полезные свойства продуктов, так и предпочтения детей. Например, вместо рыбы теперь предлагаются рыбные палочки, а тушеную капусту заменили на картофельное пюре.

«Ъ-Сочи» писал, что в новом учебном году 5,3 тыс. учеников сочинских школ из многодетных семей получат бесплатное горячее питание. Ранее это было доступно только учащимся младших классов и детям участников СВО.

Мария Удовик