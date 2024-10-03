Время работы Поющего фонтана в Сириусе изменят на один день

В пятницу, 4 октября, водно-световое шоу в Олимпийском парке федеральной территории Сириуса начнется позже — в 21:00. Временные изменения связны с проведением финального этапа IV Международной олимпиады по финансовой безопасности, сообщает пресс-служба ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус

В связи с закрытием финального этапа олимпиады, которая проходит в Сириусе с 30 сентября, время начала программы Поющего фонтана перенесут на один день. Церемония награждения состоится в пятницу, 4 октября, на Медальной площади, что и стало причиной изменения расписания.

Музыкальное шоу начнется в 21:00 и продлится до 22:00. В этот вечер гости и жители Сириуса смогут услышать произведениями таких великих композиторов, как Арам Хачатурян, Дмитрий Шостакович, Людвиг ван Бетховен и Петр Чайковский.

С 5 октября Поющий фонтан вернется к привычному расписанию. Представление будет проходить с 19:00 до 20:00.

Мария Удовик