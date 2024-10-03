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В Татарстане расследуют смерть тракториста на железной дороге

Сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России расследуют смерть 65-летнего тракториста. Мужчина проводил ремонтные работы на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

По предварительным данным, утром 2 октября 2023 года на 861-м км железнодорожного перегона «Арск-Корса» водитель трактора потерял сознание. Мужчина упал на железнодорожную насыпь и скончался.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Готовится к назначению ряд экспертиз. По результатам первичного осмотра специалисты не выявили признаков криминальной смерти. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Диана Соловьёва

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