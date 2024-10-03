«Россети Тюмень» направили 12 млн на повышение надежности электроснабжения семи труднодоступных населенных пунктов в Югре

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт линии электропередачи 110 кВ «Красноленинская – Рогожниковская» в Октябрьском районе ХМАО-Югры. ЛЭП участвует в электроснабжении семи труднодоступных населенных пунктов и объектов разработки и добычи углеводородов. Стоимость работ составила порядка 12 млн рублей.



Для повышения грозоупорности энергетики установили на высоковольтной линии 17 современных ограничителей перенапряжения с полимерной изоляцией. Устройства произведены в России, имеют расчетный срок службы 30 лет, адаптированы к суровым климатическим условиям Севера, устойчивы к атмосферным загрязнениям и способны защитить провода и электросетевое оборудование при попадании в них грозовых разрядов. На двух опорах высотой 70 и 145 метров, расположенных на пересечении с Обью, специалисты проверили световое ограждение. Кроме того, на переходной опоре сотрудники компании обновили сигнальную маркировку, покрасив конструкции в красный и белый цвета. Персонал прибывал к месту проведения работ на водном транспорте.

Ремонт линии электропередачи 110 кВ «Красноленинская – Рогожниковская» прошел в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Технические мероприятия повысили надежность электроснабжения более трех тысяч жителей поселков Большие Леуши, Малый Атлым, Комсомольский, Заречный, Карымкары, Горнореченск и Большой Атлым.

АО «Россети Тюмень»