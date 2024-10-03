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В ХМАО после рейдов на мигрантов составили 167 протоколов

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) по итогам рейдов 2 октября составили 167 административных протоколов за нарушения в отношении мигрантов, сообщили в региональном УМВД.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего за незаконное осуществление трудовой деятельности привлечены 13 иностранных граждан, выявлено 18 человек, которые незаконно находятся в России. Кроме того, по итогам рейдов возбудили 10 уголовных дел.

Напомним, полицейские в Железнодорожном районе Екатеринбурга 1 октября в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал» задержали 13 мигрантов. Их могут выдворить за пределы России.

Ирина Пичурина

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