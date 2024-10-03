В Екатеринбурге ночью загорелись два частных дома

В переулке Верхний в Екатеринбурге в ночь на 3 октября произошел пожар, в результате которого пострадали два частных дома, сообщили в МЧС Свердловской области. Сообщение пожарным о возгорании поступило 2 октября в 22:45.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

На площади 400 кв. м сгорели частный нежилой дом и надворные постройки, кровля и половина частного жилого дома, повреждены внутренние перегородки и перекрытие между мансардным и первым этажом частого двухквартирного жилого дома. В тушении пожара были задействованы восемь единиц техники и 21 человек личного состава. Локализовать пожар удалось в 00:17, ликвидировать открытое горение — в 00:52, проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 4:40.

Накануне в Екатеринбурге произошел пожар на территории театра Музкомедии, площадь возгорания составила 15 кв. м. В результате пожара шесть человек были спасены, 105 эвакуировали и один погиб, прокуратура и следователи организовали проверку.

Ирина Пичурина