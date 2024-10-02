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МЧС потушило пожар в екатеринбургском театре Музкомедии

Пожар на территории театра Музкомедии в Екатеринбурге был потушен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

В результате пожара шесть человек были спасены, 105 эвакуировали и один погиб. Площадь возгорания составила 15 кв. м. Прокуратура и следователи проводят проверку.

Напомним, из-за возгорания на ул. Карла Либкнехта временно ограничили движение на участке дорог. По данным ГИБДД, движение транспорта уже восстановлено.

Полина Хабарова

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