МЧС потушило пожар в екатеринбургском театре Музкомедии

Пожар на территории театра Музкомедии в Екатеринбурге был потушен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

В результате пожара шесть человек были спасены, 105 эвакуировали и один погиб. Площадь возгорания составила 15 кв. м. Прокуратура и следователи проводят проверку.

Напомним, из-за возгорания на ул. Карла Либкнехта временно ограничили движение на участке дорог. По данным ГИБДД, движение транспорта уже восстановлено.

Полина Хабарова