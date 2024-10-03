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В Нижнем Новгороде госпредприятие судилось с ЯМЗ из-за сломавшегося автобуса

ПАО «Автодизель» выступало ответчиком по иску о сломавшемся в Нижнем Новгороде рейсовом автобусе с двигателем ЯМЗ. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Госпредприятие «Нижегородпассажиравтотранс» подало иск в суд в связи с поломкой городского автобуса ЛиАЗ-529267 и схода его с линии из-за попадания охлаждающей жидкости в моторное масло. Ответчиками по делу выступали лизинговая компания «Премьер», поставившая партию транспорта, Ликинский завод и ПАО «Автодизель», двигатели которого использовались в автобусах. Суд назначил экспертизу, по мнению которой, к поломке привели производственные причины, а именно проблемы с уплотнениями гильз цилиндров двигателей.

«Отказ двигателя автобуса, сопровождавшийся попаданием охлаждающей жидкости в моторное масло, произошел на пробеге 230 881 км, то есть значительно ранее заявленной производителем величины. Таким образом, экспертом сделан вывод, что имеет место ресурсный отказ, обусловленный причинами производственного характера, заключающимися в несоответствии фактического ресурса уплотнений гильз цилиндров заявленному изготовителем ресурсу двигателя»,— говорится в решении суда.

Гарантия на автобус составляла 36 месяцев без ограничения пробега, поломка произошла в гарантийный срок. В целом заявленный ресурс двигателя составляет 1 млн км пробега. Истец требовал от ПАО «Автодизель» произвести замену двигателя, однако суд отклонил это требование. Он пришел к выводу, что дефект является устранимым, и ремонт должна проводить лизинговая компания. В удовлетворении иска к ПАО «Автодизель» и ООО «Ликинский автобусный завод» отказано. Лизинговая компания намерена обжаловать решение суда.

Как сообщает «Ъ-Приволжье» со ссылкой на представителей предприятия, «Нижегородпассажиравтотранс» с 2017 года сталкивался с проблемами двигателей, которые привели к простою порядка 200 автобусов. Однако данный судебный иск касался одного конкретного автобуса.

Алла Чижова

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