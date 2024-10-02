В августе и сентябре петербуржцы стали чаще приобретать недвижимость в Сочи

В августе и сентябре 2024 года жители Санкт-Петербурга проявили заметный интерес к покупке недвижимости в Сочи, сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на агентство недвижимости. Основные факторы выбора — цена, наличие ремонта и расположение у моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

По анализу покупательских предпочтений петербуржцев, около 40% покупателей ориентируются на доступные варианты жилья. К ним относятся как новостройки, так и вторичный рынок. Важным аспектом для 20% покупателей является наличие ремонта. Потребность в квартирах у моря составляет 15%.

Примерно 10% покупателей также акцентируют внимание на развитой инфраструктуре, предпочитая жилые комплексы с удобствами. Около 5% ищут возможность проводить сделки без посредников.

Среди наиболее популярных районов Сочи выделяется Адлер, который привлекает 30% покупателей, за ним следует Лазаревский район с 25%. Мамайка и Хостинский район становятся все более привлекательными для 15% покупателей благодаря курортному статусу, а Красная Поляна интересует около 10% покупателей, ищущих жилье для отдыха.

Около 35% запросов приходится на готовые квартиры. Тем не менее, новостройки продолжают сохранять популярность, занимая 25% запросов.

Основными целями покупки недвижимости в Сочи остаются инвестиции: 35% покупателей рассматривают это как выгодное вложение, а 30% планируют использовать жилье для отдыха. Около 20% рассматривают Сочи как место для постоянного проживания.

Мария Удовик