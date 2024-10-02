Путин назначил Жогу полпредом в Уральском федеральном округе

Председатель парламента Донецкой народной республики Артем Жога назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. Указ Владимира Путина о назначении господина Жоги опубликован на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На новом посту Артем Жога заменит Владимира Якушева. Должность полпреда господин Якушев занимал с ноября 2020 года. 24 сентября его освободили от должности. 25 сентября господин Якушев стал первым вице-спикером Совета федерации.

Вступить на должность полпреда Артему Жоге президент предложил на встрече с Кремле. «Это большая и важная работа. Урал — это промышленный регион и не просто промышленный, там большое количество предприятий обороны промышленного комплекса сосредоточено»,— сказал Владимир Путин на ролике со встречи, опубликованном пресс-службой Кремля. Он отметил, что Артем Жога — «человек известный» и «многое сделал для Донбасса и для России в целом».

«Я — солдат, я буду работать и служить там, где я нужен на данный момент. Это очень ответственная работа, но я готов выполнять поставленную задачу, я солдат в первую очередь»,— ответил господин Жога (цитата по ТАСС).

Артем Жога стал известен широкой общественности после гибели его сына Владимира Жоги, возглавлявшего батальон «Спарта». В 2022 году господин Жога-старший стал командиром этого подразделения. В сентябре 2023 года он избрался в состав парламента ДНР по списку «Единой России» и был избран его председателем. В декабре 2023-го господин Жога попросил Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок, после чего стал одним из трех сопредседателей его предвыборного штаба.

О вероятном назначении Артема Жоги на пост полпреда 24 сентября сообщал «Ъ» со ссылкой на источники. По их словам, на пост полпреда рассматривались в том числе нынешний глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, а также депутаты Госдумы Иван Квитка и Евгений Первышов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Это "Спарта"».