Задержан возможный похититель кенгуру из ярославского и калужского зоопарков

Задержан подозреваемый в похищении трех кенгуру из российских зоопарков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский зоопарк Фото: Ярославский зоопарк

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ночь на 27 сентября из ярославского зоопарка (принадлежит мэрии города) был украден кенгуру Крош. Еще двое животных пропали в частном зоопарке «Воробьи» в Калужской области. По данным издания, одно из трех животных погибло.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на свой источник, полицейские задержали подозреваемого в Ярославской области, при нем в сумке находились кенгуру из Калужского зоопарка. Одно животное погибло, второе поместили в ярославский зоопарк на передержку. Ярославский кенгуру Крош был продан в московский частный зоопарк.

По сведениям «Комсомольской правды», установили подозреваемого благодаря мобильному телефону: в местах обоих преступлений был зафиксирован один абонент.

В настоящее время с похитителем работает полиция. В УМВД по Ярославской области не комментируют информацию о задержании подозреваемого. По данным источника «Ъ-Ярославль», ярославский кенгуру пока не найден.

Алла Чижова