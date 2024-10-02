Коэффициент изучили в школе

Компания «Лидер-Строй», построившая школу в Сочи, проиграла суд о взыскании с мэрии курорта более 285 млн руб. Истец обосновывал увеличение стоимости выполненных работ постановлением федерального правительства, предусматривающего возможность изменения цены госконтрактов в связи с удорожанием стройматериалов. Суд отказал застройщику в связи с отсутствием соответствующего допсоглашения между сторонами дела, а все работы по объекту уже были приняты заказчиком и оплачены в полном объеме. По мнению юристов, в апелляции застройщик должен предоставить доказательства хотя бы попыток заключить допсоглашение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школу в микрорайоне Мамайка Центрального района Сочи сдали в эксплуатацию в ноябре 2022 года

Фото: пресс-служба администрации Сочи Школу в микрорайоне Мамайка Центрального района Сочи сдали в эксплуатацию в ноябре 2022 года

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении иска ООО «Лидер-Строй» к Управлению капитального строительства (УКС) Сочи о взыскании с него 285,6 млн руб. за строительство школы в микрорайоне Мамайка. Согласно материалам дела, УКС заключило в марте 2020 года контракт с «Лидер-Строем» на строительство общеобразовательного учреждения на 800 мест, стоимостью — более 1 млрд руб. Школу сдали в ноябре 2022 года.

Исковые требования строительной фирмы мотивированы тем, что ответчик не оплатил фактически выполненные работы, которые, по утверждению истца, превысили изначально рассчитанную сумму на 285,6 млн руб., из них 49,3 млн руб. — проценты за пользование чужими деньгами. Сумма долга рассчитана с учетом коэффициента удорожания, предусмотренного постановлением правительства РФ № 1315 «о внесении изменений в акты в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы».

Ответчик заявил, что все выполненные компанией работы были оплачены в срок по согласованным изначально ценам. При этом, по мнению представителей УКС, некоторые работы, выполненные истцом, не подлежат оплате, поскольку по ним был выявлен ряд нарушений.

Судебная экспертиза показала, что объемы работ фактически выполнены и их стоимость составила 152,2 млн руб., что соответствует условиям контракта. При этом подрядчик выполнил дополнительные работы, которые не соответствуют проектно-сметной документации. Стоимость допработ ООО «Лидер-Строй» с учетом коэффициента удорожания равна 285,6 млн руб. Однако суд отметил, что изменение существенных условий контракта допускается только при заключении заказчиком и поставщиком дополнительного соглашения, которое сторонами не заключалось. Более того, как было отмечено в зале суда, лимиты на оплату дополнительных средств из бюджета Сочи не были выделены в связи с тем, что контракт является исполненным и расторгнутым.

Арбитражный суд также признал неправомерными предъявленные истцом допработы по строительству подпорных стен на сумму 85,8 млн руб., так как ранее эти работы были приняты и оплачены заказчиком.

«Цена, предъявленная истцом, определена им на основании самостоятельно произведенного расчета и заключения судебной экспертизы, проверка данной цены путем проведения государственной экспертизы не проводилась. Доказательств выделения ответчику, соответствующих лимитов бюджетных средств суду не представлено»,— говорится в судебном решении.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лидер-Строй» зарегистрировано в 2016 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Анесса Орбодоева. Выручка компании за 2023 год составила 1,6 млн руб., убыток — 8,8 млн руб.

По мнению судебного эксперта группы Veta Александра Терентьева, у истца низкие шансы на успех в апелляции. Существенным недостатком его позиции, по мнению собеседника «Ъ-Кубань», является включение в сумму иска стоимости работ, которые уже были оплачены ранее.

«Для успеха в апелляции компании необходимо будет представить неопровержимые доказательства того, что предъявленные суммы действительно подлежат повторной оплате. А это представляется маловероятным. Еще одним серьезным упущением со стороны истца является неправильное применение единичных расценок. Использование федеральных единичных расценок вместо предусмотренных контрактом территориальных единичных расценок является нарушением условий договора и делает расчеты истца необоснованными»,— комментирует господин Терентьев.

Чтобы повысить свои шансы в апелляции, истец может попробовать предоставить доказательства попыток заключить дополнительное соглашение, документов об обращении к заказчику с предложением об изменении цены, информации о выделении дополнительных бюджетных средств, заключил юрист.

Тат Гаспарян