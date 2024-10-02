В Сочи выполнили план обновления дорог на 2024 год

В Сочи успешно выполнили план обновления дорожной инфраструктуры в рамках президентского нацпроекта. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В этом году Сочи полностью реализовал запланированные мероприятия по обновлению дорог в рамках президентского национального проекта. Сейчас специалисты завершают ремонт на объектах, предусмотренных городскими программами. В перечне числятся 85 улиц.

Важным направлением остается восстановление и укрепление оползневых участков на Новороссийском шоссе и улице Космической. Для восьми сложных участков уже разработали проекты. Сейчас идет процесс определения источников финансирования для их реализации.

Глава города дал поручение подготовить график ремонтов на следующий год. Новый план будет выстраиваться с учетом пожеланий жителей. Ожидается, что в новом плане будут как главные улицы курорта, так и межквартальные проезды.

Ранее сообщалось, что в Сочи обновили улицы, ведущие к спортивным объектам. Протяженность реконструированных дорог составила почти пять км.