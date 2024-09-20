В Сочи обновили ведущие к спортобъектам улицы

В 2024 году специалисты отремонтировали пять улиц, которые ведут к ключевым спортивным объектам Сочи. Протяженность обновленных дорог составила почти пять км, сообщает пресс-служба администрации города.

В Центральном районе обновили улицу Юных Ленинцев, где находится спортшкола №2. В Адлере отремонтировали улицу Гудаутская, которая находится рядом со стадионом и воркаут-площадкой. В Лазаревском районе обновили переулок Бригадный и улицы Калараша и Коммунальников. Там находятся конный клуб, футбольное поле и спортивная площадка.

В ходе ремонта специалисты устранили просадки, подняли горловины колодцев и заменили бортовые камни. Подрядчики также уложили новый верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. На последнем этапе обновления на обновленные дорожные покрытия нанесли разметку и установили знаки.

С начала 2024 года в Сочи обновили более 39 км дорожного покрытия. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядные организации завершили работы на 59 участках.

Мария Удовик