В Самарской области нефтебаза нарушила экологические и санитарные нормы

Прокуратура выявила нарушения требований промышленной безопасности, а также природоохранных, санитарно-эпидемиологических норм в работе нефтебазы в Богатовском районе Самарской области. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Нарушения были выявлены при проверке деятельности ООО «БГ-Терминал», которое хранит и складирует нефть и продукты ее переработки в селе Богатом. В частности, установлено, что предприятие не состоит на учете как объект негативного воздействия на окружающую среду.

Кроме того, представители нефтебазы не проводили исследование атмосферного воздуха и не получили заключение экспертизы промышленной безопасности здания насосной, а также документацию на техническое перевооружение. В числе прочего, по информации надзорного ведомства, приборы контроля загазованности предприятия не проверялись либо оказались неисправными, а на резервуаре была частично нарушена целостность отмостки.

При этом в здании насосных отсутствует аварийная вентиляция. Также на нефтебазе частично разрушилось бетонное покрытие ряда объектов и не была обеспечена герметичность технологической системы.

В связи с этим директор организации получил представление об устранении нарушений. В отношении него были возбуждены административные дела о нарушении в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ) и несоблюдении экологических требований во время эксплуатации предприятий и сооружений (ст. 8.1 КоАП РФ).

Материалы находятся на рассмотрении. Также прокурор вынес постановление о возбуждении административного дела за нарушения требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ). По итогам его рассмотрения Средне-Поволжское управление Ростехнадзора привлекло гендиректора предприятия к административной ответственности. Помимо этого прокурор района обратился в Самарский районный суд с иском об устранении нарушений. В настоящее время заявление рассматривается.

Георгий Портнов