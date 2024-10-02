Более 200 студентов из разных регионов прошли стажировку в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи прошли стажировку более 200 студентов из разных регионов России. Летом здесь практиковались учащиеся авиационных ВУЗов и ССУзов, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Студенты в аэропорту работали на должностях «агент пассажирского обслуживания», «инспектор по досмотру», «оператор погрузочно-разгрузочных работ» и «оператор по уборке воздушных судов». На стажировку приехали 45 студентов из Иркутска, 31 – из Санкт-Петербурга, 30 – из Ростова-на-Дону. Также аэропорт Сочи принял учащихся из Москвы, Краснодара, Красноярска, Якутска, Ульяновска и других городов.

В аэропорту отметили, что в этом году особое внимание уделили студентам второго курса федерального проекта «Профессионалитет». Лучшим студентам по итогам предложили трудоустройство в аэропорту или заключение целевых договоров.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что в аэропорту курорта пройдут учения, в том числе ночные, по отработке навыков пожаротушения. Они будут длиться до 4 октября.

Вячеслав Рыжков