В России 41% энергетических компаний в той или иной мере использует искусственный интеллект, сообщил сегодня на форуме DID и AI IN 2024 в Иннополисе заместитель министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев. Ожидается, что ближайшие три года еще 18% компаний будут внедрять такие решения в своих процессах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В России 41% энергетических компаний использует ИИ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В России 41% энергетических компаний использует ИИ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Основное направление внедрения искусственного интеллекта — это, как правило, финансово-хозяйственная деятельность, различные системы помощи, нейроагенты голосовые, то есть чат-боты, искусственные для чтения документов, росписи и так далее, и так далее. Все то, что критически не влияет на основные серьезные бизнес-процессы»,— добавил спикер.

«Что касается технологических процессов, то здесь, конечно, также происходит определенное внедрение. Но есть ряд, скажем так, не то чтобы сложностей, а я их называю осторожностями»,— отметил господин Шереметцев.

По его словам, основные направления внедрения ИИ — это финансово-хозяйственная деятельность, различные системы помощи, чат-боты, искусственные для чтения документов, росписи и голосовые нейроагенты. Все то, что критично не влияет на основные серьезные бизнес-процессы на предприятии.

Зарина Акбирова