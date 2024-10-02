В Екатеринбурге погиб человек в пожаре в театре музкомедии, начата проверка

В Екатеринбурге в пожаре в Свердловской академическом театре музыкальной комедии погиб один человек, сообщили «Ъ-Урал» в региональном минздраве. Пострадавших нет, открытое горение удалось ликвидировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Следственный комитет проводит проверку обстоятельств смерти мужчины по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в пресс-службе силового ведомства. Сотрудники МВД установили, что погибший — 58-летний Дмитрий, который работал в театре, сообщил начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых. Его пытались спасти врачи скорой помощи, но сделать им этого не удалось.

Прокуратура начала проверку по факту возгорания в гримерной. Ведомство установит причины пожара по результатам пожарно-технической экспертизы, на место выехал прокурор Кировского района Екатеринбурга Максим Барзенцов. Надзорный орган даст правовую оценку соблюдению норм противопожарной безопасности в театре.

Сейчас на месте возгорания работают сотрудники МЧС. Пожар возник на 4 этаже театра на площади 15 кв. м, причиной стали загоревшиеся вещи. На месте работают 12 единиц техники и 36 человек личного состава, огонь удалось локализовать. Шесть человек спасли, из них пятерых сняли с помощью лестницы, еще одного — с помощью спасустройства, всего эвакуировали 105 человек.

Напомним, движение по ул. Карла Либкнехта ограничили из-за пожара. Объехать можно по пр. Ленина — ул. Тургенева или ул. Луначарского. Либо по ул. Бориса Ельцина — ул. Челюскинцев — ул. Свердлова.

Анна Капустина