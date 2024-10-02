Облсуд отклонил жалобу призывника из Тольятти на действия военкомата

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу жителя Тольятти на решение призывной комиссии о призыве на военную службу. Истец полагал, что наличие определенных заболеваний не позволяет ему служить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее, в мае 2024 года, Автозаводский районный суд отказал в удовлетворении административного искового заявления тольяттинца к призывной комиссии и военному комиссариату о признании незаконным его призыва. При отказе суд руководствовался тем, что медицинской комиссией были учтены все данные о состоянии здоровья истца, после чего ему установили общую категорию годности «Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями. Кроме того, истец был направлен на стационарное обследование, которое подтвердило отсутствие препятствующих прохождению службы заболеваний.

Судебная коллегия по административным делам Самарского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу, согласилась с выводами суда первой инстанции, оставив решение Автозаводского районного суда без изменения.

Алексей Алексеев