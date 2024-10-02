Губернатор Вячеслав Федорищев пообещал построить еще один детсад в мкр. Калина

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На приеме глава региона рассмотрел предложение жителей Тольятти о необходимости строительства детского сада в микрорайоне «Калина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сейчас в микрорайоне существует единственный детский сад, который не справляется с нагрузкой, он рассчитан на 120 мест, тогда как на территории проживает 479 детей, и она продолжает заселяться. Губернатор сообщил, что проект нового детского сада на 350 мест уже прошел необходимые экспертизы, стоимость объекта составит 560 млн. руб.

«Мы это решение принимаем, оно будет у нас в бюджете. Самое главное, что детский сад будет, со следующего года начнем стройку»,— заявил господин Федорищев.

Ожидается, что новое детское образовательное учреждение будет построено в течение двух лет.

Алексей Алексеев