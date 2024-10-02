Ростов лидирует по уровню зарплат для молодых специалистов в сфере IT и телекоме

По итогам третьего квартала 2024 года донская столица заняла первое место в рейтинге городов страны по уровню средней заработной платы для начинающих специалистов (с опытом работы до трех лет) в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. Такие данные предоставили «Ъ-Юг» в пресс-службе Авито.

За июль-сентябрь текущего года в Ростове средняя заработная плата для начинающих свою карьеру в IT и телекоме достигла 107, 9 тыс. руб. По сравнению с третьим кварталом 2023 года рост составил 141%.

На втором месте в рейтинге по итогам третьего квартала 2024 года оказалась Самара – здесь молодым специалистам платят в среднем 101, 7 тыс. руб. Третье место заняла Москва со средней зарплатой 97,8 тыс. руб.

В целом по России в июле-сентябре 2024 года средняя предлагаемая зарплата для новичков в IT и телекоме составила 73, 7 тыс. руб., что на 18% больше, чем в третьем квартале 2023 года.

Анастасия Казуков