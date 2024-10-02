В центре Чебоксар выявили нелегальных рабочих из Узбекистана

На стройке в центре Чебоксар полиция обнаружила шестерых нелегальных мигрантов из Узбекистана, двое из которых не имели права находиться в России. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

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В Чебоксарах на строительной площадке в историческом здании были выявлены шесть граждан Узбекистана в возрасте от 19 до 30 лет, которые работали без соответствующих документов.

По данным ведомства, двое из рабочих не имели права находиться в России, а остальные нарушили условия трудовой деятельности, не оформив патент. Все нарушители были доставлены в полицию, каждому назначен штраф в размере 2 тыс. руб.

По факту нахождения без документов материалы направлены в суд для принятия решения. Полиция также проверяет компанию, которая наняла этих работников.

Ранее сообщалось, что в Чувашии полицейские выявили нелегальных мигрантов на строительстве трассы М-12.

В конце сентября раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании к Государственному Совету республики призвал упорядочить работу с мигрантами.

Анар Зейналов