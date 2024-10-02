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В Тольятти при библиотеках создали учебные пункты по гражданской обороне

На базе МБУК «Библиотеки Тольятти» созданы учебно-консультационные пункты по гражданской обороне. В них местные власти намереваются проводить «просветительские мероприятия в области гражданской обороны неработающим группам населения».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Так, среди тем запланированных на октябрь 2024 года мероприятий значатся — действия населения при получении сигнала оповещения «Внимание всем!»; единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее основные задачи; пожарная безопасность в жилых и общественных зданиях; действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера и техногенного характера.

В настоящее время открыта предварительная запись желающих принять участие в мероприятиях по гражданской обороне в библиотеках №№ 10, 13, 14. Сколько именно неработающих тольяттинцев заинтересовались данной инициативой властей, пока неизвестно.

Алексей Алексеев

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