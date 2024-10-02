В Оренбуржье суд рассмотрит дело о мошенничестве с соцвыплатами

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159.2 УК РФ) в Оренбургской области. Преступление инкриминируется двум жительницам Первомайского района. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что обвиняемые подали от имени одной из них в местный комплексный центр соцобслуживания населения документы на предоставление государственной социальной помощи на сумму 200 тыс. руб. Деньги предназначались для ведения личного подсобного хозяйства в качестве малоимущего гражданина.

При этом обвиняемые не собирались выполнять обязательства социального контракта. Полученные средства они израсходовали на личные нужды. Своими действиями они причинили региональному бюджету ущерб на указанную сумму.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Также контрольный орган подал иск о взыскании с обвиняемых суммы незаконного обогащения.

Георгий Портнов