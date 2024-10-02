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Двое жителей Красного Сулина переплыли Дон, чтобы обокрасть собор в Старочеркасской

Двое уроженцев Красного Сулина стали фигурантами уголовного дела о краже крестиков, подвесок и колец из храма. Всего злоумышленники похитили 160 ювелирных изделий на сумму в 340 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По информации ведомства, в июне этого года подозреваемые (39 и 45 лет) пересекли реку Дон на надувной лодке, незаконно проникли в собор ст. Старочеркасской и откуда похитили украшения. Отмечается, что спустя какое-то время злоумышленники предприняли новую попытку обокрасть храм, но безуспешно. Позже воров задержали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас подозреваемые заключены под стражу.

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