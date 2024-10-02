В Екатеринбурге планируют построить жилой квартал площадью 187 тысяч кв. метров

В Екатеринбурге в границах улиц Чемпионов — Лучистой — Русла реки Шиловка — ЕКАД «Девелопмент-Юг» планирует построить жилой квартал площадью 187,7 тыс. кв. м. Об этом сообщили на полях строительного форума 100+ TechnoBuild, передают в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Площадь 176,7 тыс. кв. м займут жилые помещения, а на 10,9 тыс. кв. м расположатся коммерческие площади. В составе квартала «ЮГ на Чемпионов. Образцовый квартал» появятся восемь секций высотой в 9-16 этажей.

Полина Хабарова