В центре Сочи эвакуировали 26 электросамокатов

В Центральном районе Сочи прошел очередной рейд по эвакуации неправильно припаркованных средств индивидуальной мобильности. По итогам проверки были изъяты и перемещены на специализированную стоянку 26 электросамокатов, рассказали в МЦУ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В Центральном районе Сочи провели рейд по эвакуации самокатов, оставленных в неположенном месте! Накануне специалисты районной администрации совместно с участковым уполномоченным полиции проинспектировали улицы Московскую, Несербскую, Войково, Горького, Тоннельную, Альпийскую», – рассказали в МЦУ.

В Центре напомнили, что на курорте действует Положение об организации деятельности по выявлению и перемещению СИМ. В документе среди прочего прописан механизм изъятия электросамокатов, которые оставлены в неположенном месте.

В середине сентября сообщалось, что Сочи вошел в число городов России с наибольшим ростом интереса к шеринговым самокатам среди женщин. В текущем году доля поездок, совершенных девушками, возросла до 25% от общего числа. Годом ранее показатель составлял 15%.

Вячеслав Рыжков