Сочи вошел в топ городов по росту спроса на самокаты среди девушек

Сочи вошел в число городов России с наибольшим ростом интереса к шеринговым самокатам среди женщин. В 2024 году доля поездок, совершенных девушками, возросла до 25% от общего числа по сравнению с 15% в 2023 году, следует из данных исследования кикшеринга МТС Юрент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Для анализа аудитории специалисты использовали интеграцию с МТС ID, которая позволяет анонимно определять пол и возраст пользователей. Лидерами по доле поездок среди женщин стали Москва, Екатеринбург и Казань, а за ними следуют Новосибирск и Сочи.

Средний возраст девушек, активно пользующихся самокатами в Сочи, составляет от 20 до 35 лет. Чаще сочинки выбирают самокат для поездок на работу, учебу или в торговые центры. Особенно популярны поездки в вечернее время и в выходные.

Средняя продолжительность поездки составляет около 15 минут, а пик активности приходится на утренние часы до 10:00 и вечерние с 17:00 до 22:00. Менее 15% штрафов, выписанных в Сочи с начала сезона, касаются женской аудитории.

Мария Удовик