График электричек в Ростовской области и на Кубани изменится в связи с ремонтом путей

Курсирование двух пригородных поездов отменят сегодня, 2 октября: «Орловка-Кубанская – Староминская-Тимашевская» отправлением в 14:45 и обратный рейс отправлением из Староминской-Тимашевской в 16:26. Как сообщает пресс-служба СКЖД, причиной изменения графика стал ремонт железнодорожных путей на перегоне Орловка-Кубанская – Васильево-Петровская.

Также компания сократила маршруты некоторых электричек: «Ростов – Орловка-Кубанская», которая отправляется из Ростова в 13:08, будет следовать только до станции Васильево-Петровская, обратный поезд отправится в 17:24 со станции Васильево-Петровская вместо Орловки-Кубанской.

Работы планируют завершить до конца суток, после чего расписание движения составов вернется к прежнему виду.

Дмитрий Ковалевский