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Ландшафтный пожар в Азовском районе потушен

Возгорание камыша на окраине Обильненского сельского поселения в Азовском районе ликвидировано, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. Площадь, пройденная огнем, составила 30 га.

Пожар начался днем первого октября. В ликвидации были задействованы 50 спасателей и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд, а также вертолет Ми-8. Авиацией было сброшено около 126 т воды. Тушение осложнял сильный ветер.

На Дону сохраняется высокая пожароопасность. На территории региона действует режим ЧС.

Анастасия Казуков

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