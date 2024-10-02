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В Оренбурге в границах 17 улиц и двух поселков отключат холодную воду

Холодное водоснабжение будет отключено на ряде участков в Оренбурге с 23:00 (MSK+2) 3 октября до 7:00 4 октября. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Роман Калинин, Коммерсантъ

Фото: Роман Калинин, Коммерсантъ

В частности, холодной воды в указанный период не будет в границах улиц Уральской, Второй Пугачевской, Набережной, Чичерина, Рыбаковской, Терешковой, Орской, Одесской, Шевченко, 25 и 31 Линии, проезда Газовиков, Загородного шоссе, проспекта Гагарина, Чкалова, Перовского и Геннадия Донковцева. Кроме того, холодное водоснабжение будет ограничено в ЖК «Дубки» и поселках Ростоши и Солнечный.

Холодная вода будет ограничена из-за работ по замене запорной арматуры на Южно-Уральском водозаборе. Воду в указанный район будут подвозить по заявкам потребителей.

Георгий Портнов

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