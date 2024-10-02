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Движение по железнодорожному мосту в Самарской области полностью восстановлено

В Самарской области сегодня, второго октября, в 8:29 (MSK+1) полностью восстановлено движение по железнодорожному мосту, на котором в субботу, 28 сентября, произошла диверсия. Об этом сообщили в Куйбышевской железной дороге.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В восстановительных работах было задействовано более 200 работников Куйбышевской железной дороги и специализированная техника»,— говорится в сообщении.

В субботу сообщалось, что в результате диверсии зафиксировано повреждение «островков безопасности», пострадавших нет. Движение поездов было временно приостановлено. Железнодорожные пути, как отмечалось, не повреждены. Возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

Сабрина Самедова

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