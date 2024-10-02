В Казани проведут капремонт Дворца спорта за 172,3 млн рублей

В Казани планируют капитальный ремонт Дворца спорта на ул. Московской, 1, за 172,3 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на портале госзакупок.

Во Дворец спорта закупят новое оборудование, мебель и инвентарь. Также планируют благоустроить территорию. На объекте запланированы строительно-монтажные работы с системами инженерно-технического обеспечения.

По контракту также проведут капитальный ремонт еще 6 объектов. Главстрой Татарстана выступает заказчиком капремонта Дворца спорта, а также:

здания Старостуденецкого сельского Дома культуры Буинского района (873,2 тыс. руб.);

Молодежного центра в Азнакаево (14,7 млн руб.);

Молодежного центра «Барс» в Елабуге (4,5 млн руб.);

Молодежного центра «Яшьлек» в Менделеевске (19,5 млн руб.).

По информации из документов закупки, Главинвестстрой Татарстана является заказчиком капитального ремонта детского оздоровительного лагеря «Дубок» в селе Билярск Алексеевского муниципального района за 9,5 млн руб. Исполком Удмуртско-Ташлинского сельского поселения Бавлинского района планирует отремонтировать фасад сельского дома культуры села Алексеевка за 2,2 млн руб.

Общая сумма контракта составляет около 223,5 млн руб. Ремонт всех объектов, кроме фасада дома культуры, должны завершить до 31 мая 2025 года.

Диана Соловьёва