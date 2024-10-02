В Ульяновской области вынесен приговор по делу о заказном убийстве бизнесмена

Житель Ульяновской области признан виновным в организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Суд согласился с позицией прокурора и приговорил Ш. к пожизненному лишению свободы. В возмещение морального вреда с осужденного в пользу жены погибшего определено взыскать один млн руб.»,— говорится в сообщении.

Следствие установило, что в декабре 1998 года обвиняемый, которому на тот момент был 31 год и который занимался крупной оптовой продажей куриного яйца в Ульяновской области, нанял двух знакомых для убийства конкурента по бизнесу. Исполнители преступления получили от заказчика два пистолета системы Макарова и подробные сведения о месте проживания жертвы.

Георгий Портнов