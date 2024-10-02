В Красноуральске простятся с погибшим на СВО бойцом Константином Вишевым

Во время проведения специальной военной операции (СВО) погиб житель Красноуральска Свердловской области, боец Константин Вишев, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Вишев

Фото: администрация Красноуральска Константин Вишев

Фото: администрация Красноуральска

Ему было 33 года. Прощание с ним состоится 2 октября в 11:00 у дома на ул. Металлургов, 3, отпевание в 11:30 в часовне. «Выражаем искренние соболезнования родным и близким»,— сказано в сообщении.

Напомним, в конце сентября в Серове (Свердловская область) простились со штурмовиком Леонидом Пермяковым, который в августе заключил контракт с Минобороны РФ и погиб 2 сентября при совершении героического поступка на территории в ДНР.

Ирина Пичурина