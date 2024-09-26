В Серове простятся с погибшим на СВО добровольцем Леонидом Пермяковым

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб житель Серова (Свердловская область), доброволец Леонид Пермяков, сообщили в администрации Серовского городского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Пермяков

Фото: Администрация Серовского городского округа Леонид Пермяков

Фото: Администрация Серовского городского округа

Он родился 10 сентября 1989 года в Серове, окончил девять классов школы-интерната №2 в поселке Энергетиков, поступил в профессионально-техническое училище №55, получив специальность тракториста. В зону спецоперации отправился после того, как 6 августа 2024 года добровольно заключил контракт с Минобороны, где служил в штурмовом батальоне штурмовиком. Леонид Пермяков погиб 2 сентября при совершении героического поступка в Константиновке Марьинского района Донецкой Народной республики (ДНР) и был посмертно награжден орденом Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Прощание с бойцом пройдет 27 сентября, оно начнется в 12:00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание».

Напомним, в сентябре в зоне СВО погиб 45-летний председатель избиркома поселка Бобровский (Свердловская область), капитан Сергей Месилов. В сентябре 2022 года был призван на военную службу, которую проходил в зоне спецоперации и погиб при исполнении воинского долга.

Ирина Пичурина