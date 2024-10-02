Дей Марья Викторовна

Родилась в Москве. В 2000 году окончила физико-математическую школу, в 2005 году — Всероссийскую государственную налоговую академию Минфина РФ по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 2004–2007 годах была бизнес-ассистентом основателя компании «Связной» Максима Ноготкова и тогдашнего генерального продюсера телеканала СТС Вячеслава Муругова.

С 2008 года по 2016 год работала на различных позициях в отделах планирования поставок и продаж «Юнилевер Русь», «Кампари рус», «Бакарди рус». В 2017–2018 годах была директором по операционному планированию в торговой сети «Пятерочка» (сейчас входит в Х5 Group). В июне 2018 года назначена директором по цепочкам поставок в торговой сети «Магнит». Входила в состав правления сети до сентября 2021 года.

В сентябре 2021 года перешла в Ozon Express в качестве директора по развитию новых форматов. Занималась запуском 15-минутной экспресс-доставки продуктов. С марта 2023 года — гендиректор Pony Express.