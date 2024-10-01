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Коммерсантъ FM
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Так говорил Марк Рютте

О сотрудничестве с Россией

«Россия и Нидерланды — живой пример возможностей для экономического сотрудничества. Еще задолго до исторического визита царя Петра I в нашу страну в конце XVII века у наших государств были добрые деловые отношения, которые сохранились до сей поры» (в статье для “Ъ” от 20 июня 2013 года).

О влиянии США

«Нет ни одного геополитического конфликта, который можно было бы разрешить без Соединенных Штатов. И поэтому я приветствую тот факт, что администрация президента Обамы активна на всех аренах — Украина, Иран, Сирия, мирный процесс на Ближнем Востоке» (на пресс-конференции с президентом США Бараком Обамой в Гааге, 25 марта 2014 года).

Об отношениях с Украиной

«Украина должна иметь хорошие отношения как с Европой, так и с Россией. Это будет невозможно, если Украина станет членом ЕС… история России берет свое начало в Киеве» (в интервью интернет-порталу NU.nl, 31 марта 2016 года).

О санкциях против России

«Нидерланды считают, что против Путина должны быть введены максимальные санкции. Мы не находимся в конфликте с российским народом, мы должны нацелиться на Путина и его правительство» (агентству Reuters, 24 февраля 2022 года).

Об Израиле

«Если Израиль не уничтожит "Хамас", у Израиля не будет будущего… Но очень важно, чтобы это происходило не за счет обычных палестинцев в секторе Газа» (на полях саммита ЕС в Брюсселе, 26 октября 2023 года).

О Китае

«Здесь, в Европе, мы хотим, чтобы Китай использовал свой вес, чтобы заставить Путина положить конец... войне» (в соцсети Х по итогам визита в Пекин, 27 марта 2024 года).

О будущем

«В долгосрочной перспективе мы должны понимать, что Россия никуда не денется. Когда война закончится… мы должны будем найти способ ведения отношений с РФ» (на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, 13 июня 2024 года).

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