Доля нелегального табака на рынке ЮФО снизилась до 17,1%

По итогам второго квартала 2024 года доля нелегального табака на рынке Южного федерального округа составила 17,1%, что на 4% меньше, чем год назад. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Андрей Мешков.

По его словам, более всего доля контрафакта сократилась в Республике Адыгея (с 17,9% до 10,3%), Астраханской области (с 18,3% до 10%) и Ростовской области (с 28% до 21,5%).

Как отметил господин Мешков, снижению показателей способствовали дополнительные полномочия по надзору за табаком, которыми наделили Роспотребнадзор, а также введение маркировки табачной и никотиносодержащей продукции.

Лидером антирейтинга является Калмыкия, где доля нелегальной табачной продукции превышает 23%.

Дмитрий Ковалевский