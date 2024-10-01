«Сима-ленд» показал варианты застройки нового микрорайона в Сысертском районе

На строительном форуме 100+ TechnoBuild уральская компания «Сима-ленд» показала варианты, как может выглядеть новый микрорайон рядом с поселком Патруши Сысертского городского округа, передает корреспондент «Ъ-Урал» с форума. В прошлом году «Ъ-Урал» сообщал, что общие инвестиции в проект могут составить около 50 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Варианты застройки нового микрорайона Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 8 Варианты застройки нового микрорайона Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Как сообщил портал 66.ru, общая планируемая площадь застройки составит 276 га. На участке построят распределительный центр и офисные здания, новую штаб-квартиру компании, производство косметических товаров «Рябина», пластиковых изделий «Соломон», текстильное производство «Уральская мануфактура». Проект будет рассчитан на 17,5 тыс. жителей и 30 тыс. рабочих мест.

Именно под жилую застройку «Сима-ленд» планирует отвести участок в 43 га. В том числе жилье будет предназначено для работников строящегося промышленного кластера — площадки «Уктус» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Около домов будут парковки, рядом построят детсады, школы, больницы, торгово-развлекательные центры, парк.

«Сима-ленд» — одна из крупнейших торговых компаний в России. Основана в 2000 году в Екатеринбурге, принадлежит предпринимателю Андрею Симановскому. На сайте «Сима-ленда» указано, что в компании работают 13 тыс. человек, есть склады в Екатеринбурге и Москве.

Виталий Красиков