В Ростове движение на Западном подъезде затруднено из-за ландшафтного пожара

На Западном подъезде к Ростову движение затруднено в связи с задымлением из-за ландшафтного пожара. Об этом сообщается на сайте ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Автомобилистам рекомендуют использовать другие схемы движения: на въезде в Ростов на 0-м км в районе поста ДПС - по объездному маршруту через Южный подъезд (пр.Сиверса). Со стороны Батайска въезд в Ростов возможен через Южный подъезд, как и движение в обратном направлении.

Ева Китаева