Семьи участников СВО в Сочи получили более 87 млн рублей

В Сочи семьи участников СВО получили более 87 млн руб. помощи из средств благотворительного фонда «Скорей добрей». Очередное заседание Координационного совета прошло под председательством заместителя главы города Галины Москалевой, рассказали в пресс-службе администрации курорта.

На заседании рассмотрели очередные обращения родственников мобилизованных и добровольцев из Сочи. В мэрии отметили, что особое внимание уделяют семьям, в которых воспитываются несовершеннолетние дети. Уже 292 ученика из школ города получили финансовую помощь из фонда «Скорей добрей».

Власти Сочи также напомнили, что продолжают регулярно отправлять гуманитарные грузы. В зону проведения СВО направляют продукты питания с длительным сроком хранения, средства гигиены и другие необходимые товары.

Несколькими днями ранее из Сочи в зону СВО отправили автомобиль и гуманитарную помощь. По инициативе родительского комитета и местных предпринимателей в зону боевых действий направили автомобиль «УАЗ Патриот».

Вячеслав Рыжков