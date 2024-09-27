Из Сочи в зону СВО отправили автомобиль и гуманитарную помощь
Из Сочи отправили в зону СВО очередную партию гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.
Школьники помогают собирать гуманитарный груз
Фото: пресс-служба администрации Сочи
По инициативе родительского комитета и местных предпринимателей в зону боевых действий направили автомобиль «УАЗ Патриот». Военнослужащим также передали продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.
Ранее сообщалось, что в Запорожскую область отправили новую партию гуманитарной помощи. Волонтеры собрали для военнослужащих медицинские препараты, постельные принадлежности, средства личной гигиены и расходные материалы. С начала программы адресно из Сочи направили около 1,5 тыс. тонн грузов.